España vuelve a las calles

En este contexto, y tras un 1 de mayo, Día del Trabajador, sumamente atípico en el marco de una emergencia sanitaria sin precedentes , España se encamina ya a su primera cita con la denominada desescalada : este sábado 2 de mayo, por fin, los españoles vuelven a salir a las calles . Habrá de hacerse respetando rigurosamente las directrices y las franjas horarias dispuestas por el Gobierno para evitar aglomeraciones y minimizar, con ello, las probabilidades de contagio. Respetarlo es fundamental para no dar un paso atrás que eche a perder el enorme sacrificio del conjunto de la sociedad tras mantener alrededor de seis semanas de confinamiento , desde que el 15 de marzo arrancase el estado de alarma.

Salir a hacer deporte de forma individual , sin contacto, una vez al día y dentro del municipio de residencia, así como dar paseos con una sola persona conviviente , en una distancia no superior a 1 kilómetro , dentro del municipio , y dando un paseo al día , por fin es posible.

Salvo para municipios con menos de 5.000 habitantes, donde no aplica la franja horaria, esas actividades se podrán hacer de 6 a 10 horas de la mañana y de 20 a 23 horas de la tarde para los mayores de 14 años. Para mayores de 70 o personas dependientes con cuidador , se permite salir de 10 a 12 de la mañana y de 19 a 20 horas de la tarde , mientras que para los niños, para los menores de 14 años , por su parte, se puede salir de 12 a 19 horas, máximo 3 niños y con un adulto.

Con ello en el horizonte como estimulo para creer en el regreso paulatino a la vida cotidina, aunque siempre desde las debidas restricciones impuestas por culpa de un virus que todavía no está controlado y que no se ha ido, el futuro, no obstante, todavía está delimitado por un sendero lleno de incertidumbre.