El Gobierno autoriza los paseos y el deporte individual de 6 a 10 horas y de 20 a 23 una vez al día

"Hoy anuncio dos nuevas medidas: una orden sobre condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre y dar paseos. Entrará en vigor a partir de las 00 horas del día 2 de mayo . Se permite la práctica de cualquier deporte de forma individual, sin contacto, una vez al día y dentro del municipio de residencia. En cuanto a los paseos se podrá salir con una sola persona conviviente . Se podrá realizar en una distancia no superior a 1 kilómetro dentro del municipio . Un paseo al día. Se excluyen aquellas personas con síntomas o que estén en proceso de cuarentena por haber sufrido la enfermedad o haber sido contacto estrecho con una persona que haya tenido la enfermedad".

"Se trata de ordenar un poco el día para que haya las mínimas aglomeraciones posibles. La distancia interpersonal es mínimo de 2 metros. En aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes no aplican las franjas" , ha precisado.

"No hay manual de instrucciones"

A este respecto, no obstante, ha destacado que “España está hoy con mucha humildad y, gracias al esfuerzo de los españoles, ganando semanas”. “ Será uno de los primeros países en iniciar la desescalada ”, ha afirmado, dejando claro, no obstante, que “no hay un manual de instrucciones” aunque sí “certezas que hemos ido adquiriendo respecto al virus y certezas en nuestro sistema nacional de salud, siempre tomando el criterio de los expertos”.

"No hay que perderle el respeto al virus"

Respecto a la desescalada, el ministro ha recordado que es “una tarea colectiva de todos y todas con un único adversario, que es el COVID-19”. “De momento las cosas no nos van mal, pero no hemos de bajar la guardia”, ha dicho, recordando lo dicho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar el ‘Plan de Transición hacia una Nueva Normalidad’: “Entramos juntos y salimos juntos. No hay otro camino. El Gobierno está empeñado en favorecer esta unidad para vencer al virus y reconstruir nuestro país”.