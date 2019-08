La española asesinada en Alemania contó a un amigo el calvario con su novio: "No le dejaba salir con sus amigas o usar escotes"

“Estoy separándome de mi novio. Es una tortura, en serio"

amigo de la infancia, que prefiere conservar su anonimato, revela a Informativos Telecinco los mensajes que le envió su amiga contándole cómo su expareja, de nacionalidad alemana-libanesa, le coartaba en su vestimenta, incluso llamándola "put*", y le prohibió tener cuenta de Instagram. Gema Villalba, la joven presuntamente asesinada por su expareja en la ciudad alemana de Manheimm , vivió un auténtico calvario.

“Hablé con Gema en octubre del año pasado. Me preguntó por mi familia, me dijo que estaba estudiando y trabajando 15 horas. Por entonces ya estaba preparando el C1 de alemán. Me dijo: “Estoy separándome de mi novio. Es una tortura, en serio. No volvería nunca con él”. Cuando hablé con ella por última vez ya no vivía con su pareja”, relata el joven.

“Llevaba allí desde hace 3 años, desde el 2016. Yo la conozco desde pequeño. No me lo podía creer cuando me enteré de la noticia”, lamenta su amigo. “Le salió trabajo allí con una familia para cuidar a sus hijos. Fue entonces cuando conoció a su expareja en Alemania, con él empezó a aprender más el alemán, ya que antes convivía con gente española. Cuando mejoró empezó como traductora de alemán-español en una importante tienda de ropa ya que casi todos los productos que iban para allá venían de España”, comenta.

Florian, el presunto asesino de Gema , comenzó a tener una actitud agresiva a raíz de una dura discusión con la joven. "Me trataba como una reina hasta que la tuvimos. No me dejaba salir con mis amigas, no me dejaba ponerme ni falda ni escote, decía que era una put*", relataba la joven a su amigo de la infancia.

"Se había enamorado por primera vez"

“Gema se prometió con él porque la madre de su novio no le dejaba mantener la relación mientras no se prometieran. Decía que como era musulmán, la única manera que tenía de estar con él era prometiéndose”, agrega el joven. Tras la ruptura, la joven madrileña decidió mudarse a un apartamento con unas amigas que conoció en la ciudad. “Gema me dijo que se había enamorado por primera vez de una persona. El novio no la dejaba tener Instagram. Me contó que ella pensaba que dependía totalmente de él hasta que abrió los ojos y vio que podía vivir y trabajar por ella misma”, añade.

“No sé si volveré a vivir en España, no creo que vuelva”, comentó la joven a su amigo. Gema acudió por última vez a España de vacaciones, desde el 24 de noviembre hasta el 1 de diciembre.