Marimar, testigo de la detención del asesino confeso de Tetuán: “No opuso ninguna resistencia"

Tomás, presunto asesino de una cirujana en Tetuán, fue detenido en Carabanchel tras ser reconocido por un vecino., y llamó a las autoridades. Una vecina del barrio, Marimar, ha sido testigo de la detención, que según describe Tomás no opuso resistencia ninguna.

“Le dijeron que pusiera las manos en la pared para esposarlo, y después se quedó ahí parado”, comenta la vecina, que dice que no se produjo tensión en ningún momento, además de que solo acudió un coche de policía para su detención. “Yo vi en las noticias que tenía barba, pero al chico que detuvieron no tenía”, comenta esta vecina, que no reconoció al presunto asesino por su cambio de aspecto, algo que si fue detectado por otro vecino. Finalmente la policía pudo detener al asesino de María Pilar, el cual había confesado el crimen a un amigo, que lo denunció a las autoridades.