Vergüenza, miedo e incertidumbre: las familias de los ancianos de la residencia de Lliria están en vilo

Porque es duro reconocer a tu padre tirado en el suelo indefenso sin que nadie le ayude. Es duro reconocerlo e intentar tener la calma suficiente para analizar lo que está pasando en la residencia donde lo has dejado confiando en todo. Es duro decirle a una hija que el abuelo es el que sale en televisión y acudir raudo a la residencia, en este caso la residencia DomusVi de Llíria (Valencia). Y más cuando sí, te han comentado que tu padre se cae mucho, y luego ves los moratones en los brazos y te fías. Ahora, tras las imágenes de denuncia de una exempleada de la residencia las familias no se fían, ya no saben si lo que les contaban los responsables de la guardería es cierto. La residencia ha considerado intolerables las imágenes en un comunicado, pero ha defendido su profesionalidad y ha cargado contra el mensaje, la empleada a la que no se renovó considerando que todo es una venganza. Pero las imágenes son las que son.