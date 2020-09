Los familiares de los ancianos desatendidos en una residencia de Liria: "Es una vergüenza, no es un caso puntual"

Las duras imágenes de una residencia en la que sus ancianos parece que han sido mal tratados, que se caen y no les ayudan, atados, con heridas abiertas y que estaban sin comer. Una ex trabajadora del centro ha sido la que ha grabado y ha hecho publico lo que ocurre, lo que hizo que los familiares se agolparan a las puertas del lugar para pedir explicaciones y muchos de ellos para intentar tramitar llevarse a sus familiares, ahora la Generalitat de Valencia ya ha abierto una investigación . Una reportera del programa se ha trasladado hasta Liria, Valencia para poder hablar con los familiares de estas personas mayores para que expliquen cómo se enteraron de lo ocurrido.

Primero han podido hablar con la madre y la nieta del anciano que aparece en las imágenes tirado en el suelo sin poder moverse: "Vi las imágenes, reconocí a mi padre, me quise tranquilizar y ver si era real lo que estaba viendo. Cuando lo vi por segunda vez avisé a mi hija y le dije que la persona que estaba en el suelo era su abuelo y acudimos aquí". Llegamos a las 15:30 horas y creo que entre a las 18:30h cuando pude entrar". Esta mujer habla del estado en el que ha podido ver a su padre: "Estoy esperando llevarlo y que lo valore un médico, pero lo veo muy mal, muy delgado, tenía una prótesis en el ojo, no la lleva y lo tiene cerrado. Está mal, no voy a decir que lo he visto bien. Han aclarado las horas que podían verle en los últimos meses y lo que les ha contado: "Teníamos acceso restringido, podíamos venir una vez semana durante media hora. Después de la cuarentena pegó un bajón físico bastante importante, pero nos planteamos que haya sido porque no ha recibido el trato que necesitaba".