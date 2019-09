Fernando, la imagen del dolor de Valga, despide a sus hijas y a su mujer asesinadas a tiros

No les entra en la cabeza que ese hombre que adoraba a sus hijos, que no consideraban agresivo, haya hecho esto. Pero eso no le impidió disparar delante de sus propios hijos contra su madre, de quien se había divorciado el año pasado. La relación parece que había entrado en una espiral que no indicaba nada bueno. La familia de José Luis reconoce que tras su relación con Sandra, José Luis cambió, "decía que ella era su familia" y que tenía ahora dificultades para ver a sus hijos. Uno de ellos, el mayor, no es tan dulce con su padre, del que dice "sentir vergüenza".