La familia de Jose Luis, el asesino de Valga: "Vino y nos dijo ¿qué hice?"

La hermana de José Luis dice que vivía en el coche debajo de un puente

La familia dice que desde que estaba con Sandra cambió

No se creen lo ocurrido y desvelan problemas de la pareja en relación a las visitas de los niños

José Luis, el asesino confeso deexsuegra y su cuñada. Sin piedad. La familia de, el asesino confeso de Sandra, Alba y María Elena ha relatado cómo han vivido unos hechos que han impresionado a toda España y conmocionado al pueblo de Valga. La sangre fría que supone coger un arma, acercarse a un coche y disparar a una madre delante de sus hijos pequeños, de cuatro y siete años, causa escalofríos. Y más cuando José Luis hizo más de una docena de disparos para acabar también con la vida de suSin piedad.

Después de estos hechos, José Luis tiró el arma, que fue luego recuperada y fue a casa de su madre que le pidió que se entregara a la policía. La reacción de los vecinos de Valga, que ya tuvieron que vivir otro episodio de violencia de género fue de rabia. Los gritos de la gente a la entrada de los juzgados le llamaban asesino entre insultos y peticiones de justicia. José Luis se quejó en su día de que su mujer iba de víctima. Al final se ha encargado él, pistola en mano de que lo sea.

Ahora, la familia ha salido a los medios para exponer qué le pudo pasar por la cabeza a José Luis para llevar cabo estos hechos. La hermana de José Luis se ha mostrado sorprendida por lo ocurrido porque "para él su familia era Sandra, adoraba a sus hijos". No ha ocultado que desde que estaba con Sandra era distinto, "yo una vez fui a ver a los niños y ella me echó", aunque ha tenido un recuerdo para una familia sumida en el dolor. "Los siento mucho por la familia de ella, no sé dónde estarán los pequeños, leí que con los familiares", ha reconocido antes de decir que el día de la tragedia José Luis les contó lo que pasó con las manos en la cabeza y diciendo "¿Qué hice?". Dice que le dio algo, que se quedó en blanco y recuerda que si alguien hacía reír a la familia era él: "Era muy payaso".

La hermana de José Luis ha recordado también que su hermano pasaba por un mal momento personal. "Hace ochos meses nos llamó y nos dijo que estaba viviendo en el coche debajo de un puente". También esgrimen que Sandra ponía problemas para ver a los niños para intentar justificar la ansiedad de José Luis. Los vecinos del pueblo, no obstante, no lo recuerdan como una persona afable, al contrario, tienen en la mente un hombre que buscaba conflictos y tenía un perfil violento. Una radiografía que no coincide con lo que opina la madre de José Luis, que en declaraciones al programa de Ana Rosa ha dicho que su hijo "no sabía matar ni un gallo, algo ha tenido que darle en la cabeza”.