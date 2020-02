Amber Heard reconoce haber agredido a Johnny Depp en un audio filtrado: "A veces me cabreo tanto que se me va la pinza"

En el audio que fue grabado con el beneplácito de ambos actores, Amber Heard recapacita sobre la trifulca que protagonizaron días atrás a la sesión de terapia: “Yo no te he agredido, solo te golpee. No te di un puñetazo. No puedo prometerle que no volveré a hacer uso de la fuerza. Dios, a la mierda, a veces me cabreo tanto que se me va la pinza. Me devolviste el golpe, así que no actúes como si no hubieses participado".