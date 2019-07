La fiscalía pide tres años de cárcel para David, el dueño de la finca de Totalán en la que cayó Julen

Es lo que David ha intentado evitar durante todo este tiempo. Asumiendo las culpas de lo ocurrido con Julen, en los últimos tiempos ha defendido que no merecía la cárcel y para ello no ha dudado en apuntar a los padres de Julen por no estar pendientes del niño , en señalar a los rescatadores del pequeño como causantes de su muerte. En enfretamiento entre la familia de Julen y David es total, hasta el punto de que este les acusa de llamarle asesino por las calles. Pero la justicia va a seguir su curso sin remedio.