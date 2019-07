David Serrano culpa a los padres de Julen de la tragedia

El auto de la jueza en la que se ha señalado que hay indicios suficientes como para imputar homicidio imprudente a David Serrano al constatar que, en contra de lo que expresó en los inicios del proceso, dejó el pozo abierto y no avisó del peligro. El abogado de Serrano, Antonio Flores, siempre defendió que lo que pasó "no era un accidente que se pudiera prevenir, no era previsible, era imposible que David lo pudiera predecir".