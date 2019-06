Las frases más dramáticas de la carta a AR de la joven de La Manada tras el fallo

La víctima de laha celebrado que "por fin" se ha terminado el proceso y ha asegurado que "lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después". Así lo ha manifestado este viernes la joven en una carta publicada poren la que recuerda los "casi tres años de proceso". La abogada de la joven ha dejado claro que está tranquila aunque en los últimos días ha sufrido un bajón. "Ella ha sufrido muchísimo. Ella no piensa que todo haya terminado, sino que por fin le han creído. No piensa que el fallo del Supremo sea bueno, malo o regular, sino que está tranquila porque la han creído, pero dice que no puede alegrarse". Ana Rosa ha querido lanzar un mensaje a la joven : "No pierdas la ilusión, la vida es maravillosa y ocurren cosas malas, pero por delante hay cosas estupendas que tienes que disfrutar".