La abogada de la víctima de 'La Manada': "Ella está tranquila, pero no está contenta"

"Lo único que dice es que está tranquila, pero no puede alegrarse”, dice Teresa Hermida. La abogada de la víctima de 'La Manada' ha explicado cómo se siente le joven que fue violada en los Sanfermines de 2016.

"Ella ha sufrido muchísimo. Ella no piensa que todo haya terminado, sino que por fin le han creído. No piensa que el fallo del Supremo sea bueno, malo o regular, sino que está tranquila porque la han creído, pero dice que no puede alegrarse", comenta la abogada.