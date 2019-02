Cómo afecta a tus hijos que fumes o bebas delante de ellos: ¿tu consumo incita el suyo?

Tabaco

Esto sucede porque "el uso está absolutamente normalizado y generalizado", es decir, " que te tomes una cerveza en una terraza con tu hijo al lado es absolutamente 'normal' ". Hasta los ocho años, al niño "no le importa si lo que se toma su padre es una caña o no", pero con el tiempo aprende que "si el padre se toma un par de cervezas, él también puede" . En este sentido, puntualiza, "si el chico normaliza eso tampoco hay mayor problema. Está normalizando un uso 'normal' del consumo de alcohol".

" El problema es cuando los chicos normalizan un uso anormal ", subraya, porque "no es lo mismo que tu hijo te vea beberte una cerveza a que te vea borracho ". En este caso, "de alguna manera, cuando desde pequeño has visto beber a tu padre más de lo normal y enfrentar determinados problemas envalentonándose porque se ha tomado tres copas, entiendes que el enfrentamiento de determinados problemas se tiene que hacer por ese camino ".

Por ello, es importante que "los propios adultos sepamos si bebemos con normalidad . Yo tengo a gente en consulta que me dice 'yo bebo lo normal, 4 o 5 cañas o un cubata todos los días'. Y ahí está el problema, en que eso no es lo normal".

El comportamiento de los padres

Otros factores

Junto a los padres, a partir de los 12 años, "la presión de grupo es muy importante y son los iguales los que nos influyen". "Si donde yo me quiero integrar consumen alcohol, me afecta porque yo no tengo la capacidad de decir 'no' porque eso implica salirme de un grupo de referencia que yo necesito", agrega.