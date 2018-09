Los beneficios de la gimnasia hipopresiva

Seguro que si tienes hijos has escuchado hablar de la gimnasia hipopresiva pero quizás no sabías que esta actividad no se recomienda solo para mujeres tras el postparto. Está indicada para “cualquier persona que quiera hacer una corrección postural”, nos explica que Anabel Mena, fisioterapeuta. Atletas y hombres que han superado un cáncer de próstata están entre sus pacientes.