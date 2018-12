La Guardia Civil analiza huellas y ADN del cuchillo de 30 cm por orden de la juez de Almonte

Hace una semana se desencadenó el enredo cuando los vecinos de Almonte pusieron sobre aviso al hermano de la víctima. Anibal Domínguez no daba crédito a la historia del hallazgo que escuchaba y decidió tirar del hilo para que el asunto llegara a oídos de la UCO . No podía entender que una posible prueba tan importante se hubiera diluido sin ponerla en conocimiento de los investigadores. El grupo de la UCO que había investigado los crímenes mandó un requerimiento al Ayuntamiento de Almonte . Los vecinos aseguraban que el hallazgo se había producido pocos meses antes de que se iniciara el juicio, en el año 2017.

Según la versión del consistorio almonteño, los hechos no tuvieron lugar en 2017 sino un año antes, en 2016. Sorprendentemente los agentes locales, según esa versión, fueron al puesto de la Guardia Civil con el cuchillo pero nadie se hizo cargo del arma porque fue el guardia de puerta el que dijo que ahí no investigaban nada referente a un cuchillo. Según la versión de los policías con las mismas se marcharon y ya no dijeron nada a nadie. La respuesta del agente de la guardia civil es ilógica pero el Ayuntamiento insiste en su tesis y traslada a la Benemérita la responsabilidad sobre el cuchillo. Los policías locales no hicieron un acta del hallazgo y no hay ninguna anotación de lo ocurrido. Solo en el sobre donde lo guardaron en un armario pusieron la fecha y el contenido además del lugar donde lo habían hallado.