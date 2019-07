El hombre que presuntamente mató a su hijo de 11 años en Beniel, un agresor reincidente

El hermano mayor no quería saber nada de su padre. No tenía que compartir tiempo con él por ser mayor de edad. Su hermano, de 11 años, no pudo decidir. La Guardia Civil ya había alertado de su situación de vulnerabilidad. Las autoridades señalaron en un informe que enviaron al juzgado que eran incapaces de proteger al menor al no haber suspendido las visitas.