La policía de Beniel confiesa que nadie les comunicó que el presunto parricida estaba denunciado

La policía local de Beniel se ha encontrado con una escena dantesca y, después, su sargento ha confesado en ‘Ya es mediodía’ que no tenían constancia de que el parricida tuviera antecedentes por maltrato. “No teníamos constancia de que estuviera denunciado por maltrato porque son informaciones que no siempre nos llegan. De hecho, es la primera vez que tenemos que atender un caso relacionado con esta familia”, ha dicho, sorprendiendo a colaboradores como Marta Nebot, que no entiende “cómo la policía no estaba informada de algo tan importante”.