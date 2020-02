Imágenes reales de lo que puede hacer un dron al impactar con un avión

Un informe elaborado por el Instituto de Investigación de la Universidad de Dayton intentaba demostrar los efectos de una colisión en el aire de un avión no tripulado y un avión de transporte comercial a 383 kilómetros por hora. De hecho, lanzaron un dron DJI Phantom 2 en el ala de un avió. El avión no tripulado no se hizo añicos al impactar, pero rasgó de forma significativa su ala.