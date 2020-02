"Los drones no son juguetes, son aeronaves" y estas son las normas para usarlos, según Seguridad Aérea

El cierre del espacio aéreo del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas ha sido la drástica medida adoptada por el Ministerio de Transportes ante la presencia de un dron en sus espacio reservado. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) recuerda que "los drones no son juguetes, son aeronaves" y aunque el uso de éstos sea de forma recreativa es necesario conocer la norma ya que hay que utilizarlos en los espacios adecuados y respetando las medidas de seguridad .

La protagonista del vídeo es una adolescente a la que regalan un dron y que invita al usuario a conocer lo que se puede y no se puede hacer con la aeronave.

Los requisitos de la norma

La norma indica que, para volar el dron, siempre hay que tenerlo a la vista , y no volar a más de 120 metros del suelo . Solo volar de día , en condiciones meteorológicas adecuadas (sin niebla, sin lluvia y sin viento) y en zonas adecuadas para ello , y siempre a 8 kilómetros de los aeropuertos o aeródromos .

En todos los casos hay que volar con seguridad y bajo supervisión de un adulto . No se puede olvidar, que cada piloto es responsable de los daños que pueda causar su dron . No es obligatorio, pero sí es recomendable un seguro a terceros .

Sólo se puede volar el dron sobre edificios, o reuniones de personas al aire libre si éste pesa menos de 250 gramos y no se vuela a más de 20 metros de altura. Si pesa más de 250 gramos no se puede volar ni sobre edificios ni personas y tiene que volar en zonas adecuadas para ello, sin poner en peligro a otras personas ni a otras aeronaves en espacio aéreo no controlado.