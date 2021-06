Ingresa un bebé de dos meses en la UCI del Hospital General de Castellón por el zarandeo de los padres

Los pediatras y neurólogos alertan del peligro de zarandear a un bebé, especialmente en el primer año de vida, ya que esto puede causarle graves lesiones o incluso la muerte. Esta sacudida es conocida como Síndrome del Niño Zarandeado o Trauma Craneal No Accidental (TCNA). Un bebé no tiene musculatura en su cuello y al zarandearlo, su cabeza se mueve bruscamente golpeando el cerebro contra el cráneo y es posible provocarle lesiones cerebrales muy importantes, problemas de visión, fracturas costales, asfixia e incluso la muerte.

Los especialistas del Hospital 12 de Octubre , explican que este tipo de movimientos realizados por adultos no suelen ser premeditados y ocurren en momentos de desesperación ante la imposibilidad de calmar al bebé. Aunque el síndrome puede tener lugar en todos los niveles socioeconómicos y culturales, son factores de riesgo la juventud de los padres, el aislamiento social y familiar, los embarazos no deseados y niños irritables o con problemas de neurodesarrollo.

¿Qué hacer cuando llora el bebé?

Desde el Hospital 12 de Octubre en colaboración con la Mutua Madrileña, destacan unas pautas para actuar cuando el bebé llora.

1. No pierda nunca la calma, NUNCA, NUCA, NUNCA, zarandear al bebé.

2. Asegúrese de que no tienen hambre, frío ni calor y tiene el pañal limpio.

3. Compruebe si presenta algún signo de estar enfermo, con fiebre o mal color.

4. Póngale en el pecho

5. Póngale ‘piel con piel’, háblele dulcemente, cántele.

6. Paséele sobre su hombre. Póngale boca abajo con una mano sobre la tripa, en un portabebés o en una mochila.

7. Sáquele en su cochecito de paseo o en el coche familiar (siempre con una silla de seguridad adecuada)

8. Use ruidos ‘blancos’: campana extractora, aspiradora, bañera llenándose de agua o CD de ruido blanco para que se calme.

9. Llame a un amigo o familiar para que cuide del bebé mientras usted toma un respiro.