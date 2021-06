Un instituto en Tenerife prohíbe a sus alumnas llevar tops y escotes pronunciados

La polémica en Tenerife abre un viejo debate sobre la indumentaria en los centros educativos

Luis Alberto Díaz llamó sorprendido al centro al que acude su hija al enterarse de que los responsables del centro la habían sacado de clase durante la realización de un examen de Lengua. "¿Quién establece qué es una vestimenta decorosa y qué no? No se puede dejar al criterio de cada centro".

El requerimiento formal presentado por Díaz solicita una unificación de criterios y que se concrete el tipo de prendas que se pueden o no llevar. "Cada uno sabe donde está el límite, el tema de la indumentaria no debería ser un problema". El padre de la menor expulsada asegura que se trata de un asunto de prejuicios. "A las niñas les gusta sentirse guapas, el problema es cuando se las sexualiza".

"Es cuestión de quien mira no de quien viste"

"No podemos limitar la libertad de los niños y niñas para vestir ". Diaz considera que la atención siempre se pone sobre las chicas y no sobre los chicos. "Muchos niños van marcando y no pasa nada, es lo normal y lo que debería ser normal para todos".

Luis Alberto afirma que la fama inesperada que ha adquirido su hija esta provocando un gran estrés en la joven. "Me han llamado del conservatorio al que también acude preguntándome si le pasa algo". El padre de la menor asegura además que su hija es una buena estudiante y que no entiende nada. "El tipo de ropa que hay en las tiendas es esa, no hay otra opción". El problema, dice Diaz, no es de cómo van las niñas sino de cómo las miran. Frente a esto, asegura, el respeto y la tolerancia son mucho más importantes que la indumentaria.