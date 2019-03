El hermano de Janet, la mujer desaparecida en Cornellá: "Yo creo que la han secuestrado"

Lo dice Fernando, su hermano. Lo más probable es que alguien haya secuestrado a su hermana. Nadie e su familia piensa en otra cosa. La califican de "una mujer fuerte" que nunca dejaría a sus hijos, que son su vida. Janet, de 39 años, tiene dos pequeños de cinco y ocho años. Desapareció el pasado miércoles cuando iba a hacer unos recados. Los mossos han localizado ya su coche, pero no hay rastro de ella. No se descarta ninguna hipótesis aunque su familia está convencida de que no se ha ido voluntariamente. “Nosotros tenemos claro que ella no se ha ido porque siempre ha sido responsable con sus hijos”, explican aunque todo resulta muy extraño en su desaparición.