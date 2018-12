La adolescente Olaia Moreno, desaparecida en Navarra estaba en un centro de menores de régimen abierto

La adolescente de 15 años desaparecida en Navarra estaba en el centro de Observación y Acogida, Zorita de régimen abierto. De allí salió el pasado 22 de diciembre, porque los menores no están recluidos y no volvió. ¿Qué pasó, por qué la madre de la joven no fue informada de la desaparición de su hija? Muchas preguntas sobre un asunto que ni siquiera el Defensor del Menor de esta Comunidad puede decir algo concreto, "porque ellos solo actúan cuando existe una denuncia".