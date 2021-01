Juan Muñoz pide perdón a José Mota por "las barbaridades y los disparates" que dijo

El comediante argumenta que esperaba más de Mota tras varios días muy complicados para él y que terminó cayendo en lo peor. "Bebí cuatro copillas de más y justo en ese momento me llamó un periodista para preguntarme cómo estaba y para darme el pésame , entonces ahí monté en cólera y empecé a decir barbaridades y disparates . Unas palabras que no se merecen para nada ni José ni su familia. Les pido mil disculpas porque dije cosas que no las siento", explica.

"José para mí es una bellísima persona. Me ha ayudado mucho y he compartido muchas cosas. Es un gran tipo y creo que no se merece lo que le he hecho. Me gustaría algún día poder mirarle a la cara y pedirle perdón como se merece porque lo que he hecho no tiene perdón", concluye.