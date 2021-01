Juan Muñoz, el actor de 'Cruz y Raya', carga contra José Mota: "Que la gente se entere de lo mala persona que es"

El imitador no ha dudado en cargar contra su excompañero José Mota

Juan Muñoz, el humorista y actor que formó parte del dúo humorístico Cruz y Raya junto a su compañero, José Mota, ha vuelto a protagonizar una polémica. Esta vez sus duras declaraciones sobre su excompañero han revolucionado las redes sociales.

El también imitador no ha dudado en cargar contra José Mota, con el que formó parte de uno de los dúos cómicos más populares, desde el año 1987 hasta el año 2007. Parece que esa amistad que tantas risas provocaba ahora se ha convertido en una enemistad de primera.

Juan no ha querido aguantarse más las ganas de expresar su sincera opinión sobre su excompañero: "No puedo aguantar más, he callado muchos años y ya es hora de decir la verdad sobre ese señor, que se llama José Mota, y que ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes", narraba el cómico en una entrevista en la revista Semana.

Para el imitador ese ya ha sido el remate a una serie de desprecios por parte de Mota: "Es la gota que colma el vaso. Han sido muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño y que he guardado en silencio muchos años", asegura.

Además, ha asegurado que nunca hubo una amistad entre el dúo cómico: "A ese chico le he ayudado más yo que él a mí. Y quiero que la gente se entere de lo mala persona que es. Nunca fue mi amigo, es muy duro reconocerlo, porque es el padrino de mi hijo, pero jamás se ha preocupado de su ahijado".

Y ha negado que hayan mantenido cualquier tipo de relación durante estos años: "Creo que no le ha visto desde que hizo la Primera Comunión. José es muy prepotente. Yo he sido siempre el mismo, pero a él le cambió el dinero y la fama. No tiene ni la mitad de dignidad que yo. Hay personas que somos vocacionales y otros que van a por el dinero", asegura.

Sobre una posible reconciliación y que sea él el que dé el primer paso para ello, ha sido contundente: "¿Para qué? No merece la pena. Además, me tiene bloqueado. Su corazón lo tiene en el banco. Estoy muy dolido con José. Me ha demostrado que es un mal tipo. Y me cuesta creer que tenga amigos. Es más, hay un dicho: 'no tiene más parientes que sus dientes'. Le califica perfectamente".