La víctima del El Chicle en Boiro: "Dame el móvil, sube al coche que te pincho"

La víctima de José Enrique Abuín, El Chicle, ha testificado en el juicio. Tranquila y serena la joven ha contado cómo sucedieron los hechos. “Dame el Móvil, sube al coche que te pincho”, es lo que asegura que el acusado le dijo. El asesino confeso de Diana Quer se enfrenta por este caso de intento de secuestro y agresión sexual a 15 años de cárcel.



La víctima de Borio ha contado que en torno a las 10,15 de la noche salió de casa de su abuela hablando por WhatsApp. "Vi que un coche gris largo que se metió en la calle y pensé que iba a aparcar. No me fijé en más detalles del coche en ese momento".

"Me saludó una vecina desde el patio de su casa. Si ella no me hubiera saludado no la habría visto porque yo seguía con mi móvil. Al llegar a la esquina de la calle había un coche gris con la puerta abierta con el conductor dándole la espalda a la puerta, frente a mí. Me agarró y me dijo que le diera el móvil. Me puso un cuchillo, para mí que era un cuchillo, en la zona de la nuca. Le dije que no se lo daba”. Así ha relatado la joven cómo José Enrique Abuín, el asesino confeso de Diana Quer, intentó presuntamente secuestrarla y agredirla sexualmente.

La chica ha contado que él repitió que le diera el móvil y que ella le ofreció su cartera porque llevaba 20 euros: “Me insistió en el móvil y le dije que no y me preguntó que si tenía tarjetas y le dije que no”.

“Dame el Móvil, sube al coche que te pincho”. Continúa el relato de la joven, que en la sala, separada de Abuín por un biombo, ha declarado tranquila y muy seguro. "De repente, -ha seguido contando- de ser una persona súper brusca cambió totalmente su forma de ser. No se si alguien se asomó a una ventana o pasó un coche pero me dijo “te puedo hacer una pregunta: ¿Eres Carla?””.

Le dije que no me llamaba Carla y me contestó: “Bueno tranquila, me confundí esto era una broma de un novio pero me confudí”. Sin embargo, de repente, él vuelve a agarrarla bruscamente y la mete en el maletero del coche. Ella deja colgando las piernas. Sabe que como cierre, "no sale más". Es en ese momento cuando dos chicos escuchan sus gritos y acuden a ayudarla.

Lo que ha narrado la víctima coincide con la grabación que ella misma fue capaz de hacer son su móvil y que se ha escuchado antes en la sala.

El acusado ha negado reconocer su voz en dicho audio y que tuviera intención de secuestrarla y agredirla sexualmente. Ha dicho que salió a robar combustible y que como . Ha dicho que salió a robar combustible y que como "necesitaba dinero, quiso quitarle el móvil" . Un testimonio cuando menos incoherente porque la joven le ofrece 20 euros que llevaba en su cartera y los rechaza.

La chica reconoce que la agresión le ha cambiado la vida

La chica que salvó la vida gracias a sus gritos de desesperación y de la ayuda de dos jóvenes que acudieron a su auxilio en Boiro ha declarado, muchas veces al borde de las lágrimas, cómo vivió esos momentos. Lo ha hecho protegida por un biombo, aunque ha reconocido al instante al Chicle en el juicio. La joven ha reconocido que El Chicle la agarró, la intentó meter en el maletero y la quiso quitar el móvil. Al borde del llanto ha reconocido que su vida ha cambiado de forma radical desde ese día. Ya no es la misma. "Ya no salgo, por la noche casi nada, alguna vez porque me lo dicen los psicólogos, ya casi no hablo con nadie . Antes era una chica sociable".

La joven, que grabó los hechos con su móvil, del que dice que nunca se desprende porque es una de sus adicciones, fue clave para la captura de El Chicle, presunto autor del crimen de Diana Quer. La madre de la joven se ha mostrado orgullosa de su hija a la salida del juicio y ha destacado que esta gente debe estar en la cárcel. El padre de Diana Quer ha reconocido que El Chicle no ha sido capaz de mirarle a la cara y que en más de una ocasión, al escuchar los audios, lo único que quería era mirar al cielo, recordando que los hechos que vivió esta joven se asemejan a los que pudo sufrir su hija. El padre de Diana ha pedido ya que los políticos recapaciten y apuesten por la permanente revisable en este tipo de delitos. El Chicle no se ha reconocido en los audios y se ha defendido señalando que solo quería robar el móvil a la chica.

La madre de la víctima ha hablado a las puertas de los juzgados y ha pedido que el acusado esté en la cárcel porque "lo volverá a hacer" porque estas personas "son reincidentes". "Lo único que quería era desarmarla, quitarle el móvil para llevarla al mismo sitio que estaba Diana", ha dicho la mujer, muy afectada y que ha querido destacar el valor de su hija.

El Chicle se enfrenta a 15 años de cárcel

La Fiscalía pide 15 años y diez meses de cárcel para José Enrique Abuín y una indemnización de 15.750 euros a la víctima. Los investigadores sostienen que el modus operandi que usó con esta chica fue el mismo que empleó con Diana Quer, quien lamentablemente no pudo zafarse de él.

El Chicle es un "depredador sexual". Al juicio asiste el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer , que no ha dejado de mirar en todo momento a la cara al asesino confeso de su hija.