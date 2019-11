El juicio contra El Chicle por el asesinato de Diana Quer querdará hoy visto para sentencia

Días muy duros con las declaraciones del acusado negando el asesinato y la agresión sexual. Una agresión que los forenses no han podido probar. “500 días lavándose, no lo hemos encontrado pero no quiere decir que no existiera”, han explicado los médicos.

Además, conocía la nave de asados y allí arrojó su cuerpo, atado con estas cintas y lastrado en el fondo de este pozo. “Antes de morir sucedió algo espantoso, evidentemente...es la única manera en que puede quedar con rigidez un cuerpo, si no, todos quedan flácidos”, aseguró otro testigo. Durante la reconstrucción, el acusado no quiso volver a entrar al local. “¿Por qué no quieres avanzar?¿Qué es lo que hay? - No quiero ir porque tengo grabada la imagen, la cara de la niña, porque he vuelto y la he vuelto a ver”, ha contado un agentes que le dijo El Chicle. Imposible soportar la presión para el padre de la joven, que llegó a decirle al acusado: “Podría haber sido tu hija”. Ante estas palabras el juez tuvo que echarlo de la sala.