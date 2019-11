"Podría haber sido tu hija": El padre de Diana Quer, expulsado del juicio contra El Chicle

Habíamos visto a la hermana de Diana Quer, Valeria , irse de la sala llorando en los primeros días del juicio. A su madre, Diana López Pinel, enfrentarse con su padre para no sentarse juntos . Hasta ahora Juan Carlos Quer, que no ha faltado ni un día, sí había aguantado las sesiones. Pero hoy el juez le ha tenido que expulsar cuando ha gritado "podría haber sido tu hija".

Un forense si apunta que pudo haber violación

Quizás la sesión de ayer, en la que los forenses explicaron cómo El Chicle mató a la joven, fue demasiado dura para un padre. Tuvo que escuchar que su hija s e resistió con fuerza y que le hicieron mucho daño. Los distintos forenses confirmaron que la brida fue el arma del crimen y que para matar a la joven se hizo mucha fuerza durante al menos cinco minutos. No fue un accidente , según la autopsia.

Lo que los forenses no pudieron confirmar con total certeza es la agresión sexual. Los responsables de la autopsia admitieron que los genitales, al no poder analizarse, no revelaron que hubiera violación. El cuerpo estaba muy dañado tras más de 500 días en un pozo.