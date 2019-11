Diana murió agarrotada por el pánico

El juez advierte de la dureza de las imágenes, las del cuerpo de Diana. Le dice al jurado que tiene que verlas y a los abogados y fiscal que giren sus monitores para que en la sala nadie pueda verlas. Valeria no las ve pero no puede resistirlo. Verla en los brazos de su padre, se te encoje el corazón. El jurado llora. Y solo acaba de empezar una de las sesiones más duras que recuerdo en tantos juicios de asesinos despiadados. Me he acordado de Bretón cuando quemó a sus pequeños. Todos los juicios son angustiosos pero lo que hemos escuchado hoy es irreproducible.