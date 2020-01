De Justin Bieber a Richard Gere: estos son los famosos que padecen la enfermedad de Lyme

Ya son varias las celebrities que han admitido padecer la enfermedad de Lyme

El último de ellos ha sido Justin Bieber

La semana pasada el mundialmente conocido cantante de pop, Justin Bieber, reconocía a través de su cuenta de Instagram que desde hace cerca de dos años padecía la enfermedad de Lyme. Pero Bieber de 25 años no ha sido el único en dar el paso.

Se transmite a través de la garrapata del venado o garrapata de patas negras cuando se encuentra infectada por la bacteria Borrelia burgdorferi. Esta enfermedad se manifiesta habitualmente con algunos síntomas tan corrientes como los de cualquier gripe o catarro (cansancio, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, etc.) y, aunque se pueda controlar, no siempre se cura. En los casos más graves, la enfermedad de Lyme puede causar artritis, encefalopatías y trastornos neurológicos o, incluso, aunque no ocurre con mucha frecuencia, la muerte del paciente.

Aunque hace tiempo esta enfermedad resultaba un estigma social, ahora es más sencillo darla a conocer para evitar rumores incensarios. Otras celebrities que han reconocido padecerla son:

Alec Baldwin, el tío de la esposa de Bieber

Según ha afirmado el propio Alec Baldwin en alguna que otra ocasión, ha sufrido la mordedura de una garrapata infectada dos veces, una en el 2000 y otra unos años después. El actor que sufre la enfermedad desde hace casi 20 años no fue hasta el año 2011 cuando lo reconoció públicamente.

Además, hace dos años el actor reconoció en una entrevista que su enfermedad todavía no ha desaparecido pero que ahora tanto su mujer como él están más pendientes de que sus mascotas no cojan ningún tipo de garrapata.

Avril Lavigne junto con su fundación

Una de las personas que más se ha esforzado por hacer visible esta enfermedad ha sido la cantante Avril Lavigne que lo hizo público en 2015 en una entrevista en el programa Good Morning, America.

Durante el programa la cantante afirmó que hubo un momento que temió por su vida, ya que durante el mes de octubre de 2014 estuvo en constante reposo y con dolores constantes. Esto se agravó porque los médicos y especialistas que la visitaron dedujeron erróneamente que se trataba de un síndrome de fatiga crónica y depresión.

Ben Stiller y su diagnostico

Según dijo el protagonista de 'Los padres de él' hace ya nueve años, quien se contagió en el año 2011, pasó un tiempo desde que fue picado por la garrapata hasta que finalmente fue diagnosticado, precisamente por la equivocidad que generan unos síntomas que son demasiado estándar.

“La pillé en Nantucket (Massachusetts), hará unos dos años. Se me hinchó la rodilla y al principio no consiguieron averiguar qué era. Por suerte, después pudieron darse cuenta de que lo que tenía era Lyme”, afirmó en actor.

Richard Gere, una década después

En el caso del veterano actor de Pretty Woman, pareja de la española Alejandra Silva, este tuvo que retrasar el rodaje de la película Otoño en Nueva York (1999-2000), protagonizada junto a Wynona Ryder, tras contraer la enfermedad de Lyme por la mordedura de una garrapata: “Es una enfermedad terrible. Sentí como si toda la fuerza se hubiera ido de mi cuerpo. En cuestión de horas apenas podía levantar la cabeza de la almohada”.

Thalia durante el último trimestre de su embarazo

Una de las celebrities que más dio de que hablar fue la cantante Thalia cuando se pronunció sobre la enfermedad que aseguró padecer durante el último trimestre de su embarazo en 2007. No pudo cuidar de su hija recién nacida, ya que los médicos le aseguraban que padecía depresión postparto pero en realidad: "Pero continuaba sintiendo que me había atropellado un camión, que me había arrastrado durante miles de millas, que una apisonadora me aplastó hasta el último hueso de mi cuerpo. Literalmente pensé que me estaba muriendo", afirmó la artista.

La Familia Hadid

Finalmente, una familia a la que le ha tocado enfrentarse junta la enfermedad de Lyme en los últimos años ha sido la de las hermanas supermodelos Gigi y Bella Hadid. Pero sin duda, la más afectada es su madre Yolanda a quien la diagnosticaron en el año 2015, y el hermano pequeño de las dos jóvenes Anwar, también viven con los síntomas de esta.

"Esta enfermedad nos ha puesto de rodillas a mí y a muchos otros, a menudo deseando morir de desesperación y agotamiento. Es difícil para las personas comprender la discapacidad invisible que tenemos en nuestra vida, especialmente detrás de la hermosa cara que brilla en las portadas de las revistas", aseguró en la Global Lyme Alliance Gala de 2016.

Tan solo la pequeña de las hermanas Bella se encuentra afectada por la enfermedad, que la ha influido gravemente en su vida diaria. Tenía un futuro prometedor en el mundo de la equitación, se vio obligada a dejar ese deporte y vender su caballo, puesto se fue imposible que siguiera montando por los dolores que tenía: “Estaba agotada todo el tiempo. Afectó incluso a mi memoria. De repente no recordaba cómo ir en coche a Santa Mónica desde Malibu, donde vivía (...) No podía montar a mi caballo, el sueño de mi vida. Estaba demasiado enferma y tuve que acabar vendiéndolo porque no podía cuidarlo”.

También Kelly Osbourne, hija de Ozzy Osbourne, cree que contrajo la enfermedad en 2004, pero aunque la padeció no lo supo... ¡hasta una década después! Ese fue el tiempo que tardó en ser diagnosticada. Ella misma lo reveló en su libro There Is No Fucking Secret: Letters From a Badass Bitch.