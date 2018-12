Laura Luelmo fue agredida sexualmente y golpeada con mucha violencia

nunca habría ido a preguntar al vecino que la intimidaba con sus miradas obsesivas. El relato del Bernardo Montoya no es creíble. Para los investigadores es una adaptación para evitar la acusación de agresión sexual y asesinato que le llevaría directo a larevisable.

Según la autopsia Laura fue, y murió por ese traumatismo craneoencefálico. Un golpe que en principio no coincide con elque están inspeccionando y en el que han halladode la joven.asegura que la golpeó varias veces para raptarla. Pero los golpes que tiene Laura Luelmo son de haber recibido una

Los forenses han revelado que. Eso significa que la versión de Bernardo Montoya es falsa . Asegura que no consumó y escondió el cuerpo en las jaras; así justifica que el vaquero y la ropa interior estén a 200 metros pero lo único que eso indica para loses que no miente cuando dice que estuvo muy pendiente de las noticias.

Criminalística sabía desde el principio que este no fue el escenario del crimen pero no saben si Bernardo la dejó aquí agonizando dos días. El informe preliminar dice que la muerte no fue hasta la madrugada del viernes al sábado. La guardia civil intenta comprobar si la llevó en el maletero del coche durante días moribunda o si la raptó y la retuvo en otro lugar. Dentro de su vivienda continúan buscando pruebas biológicas que indiquen que Laura estuvo aquí viva.