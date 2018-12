Las incógnitas del caso Laura Luelmo: qué pasó los dos días que pasaron hasta su muerte

Bernardo empezó el cara a la cara con la Guardia Civil sin intención clara de colaborar con la justicia. Mintiendo de una forma clara, intentó apartarse del asesinato. Lo hizo durante horas, pese a que las fuerzas de seguridad tenían clara su implicación en los hechos y después de ser apresado cuando intentaba huir. No es descartable, pues, que Bernardo vaya cambiando versiones a conveniencia. En su primera confesión, Montoya explicaba que se encontró con Laura en un camino y que ambos discutieron hasta que la golpeó en la cabeza. Sin embargo, más tarde y ante la presencia de su abogado, Bernardo Montoya ha dado otra versión. Laura le preguntó por un supermercado, él la condujo a un callejón sin salida y la golpeó con el maletero del coche, pero no la mató. Intentó violarla y no pudo y la dejó entre los matorrales.