Detenido en Leganés un hombre por intentar arrancarle la lengua su mujer

Los hechos se conocieron a las 18.20 horas del pasado sábado día 2. En circunstancias que ahora investiga la Policía Nacional, un hombre introdujo un cuchillo en la boca de su pareja e intentar seccionarle la lengua también con sus manos. No lo consiguió, pero la mujer tuvo que ser ingresada en Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés por las heridas causada.



La Policía, que todavía no ha podido tomar declaración a su mujer debido a su estado, ha comprobado que el arrestado tenía varias detenciones por agresiones anteriores a la misma mujer, la última la noche de Reyes, pero no le pesaba ninguna orden de alejamiento, según ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.