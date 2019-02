El asesino confeso de Laura Luelmo cambia de versión: Dice que la mató su expareja

Bernardo Montoya, acusado del asesinato y violación de Laura Luemo , ha cambiado su versión de los hechos. Ahora asegura que no lo hizo él, sino su expareja. Es lo que le ha contado a los funcionarios de prisiones. A todas luces una estrategia de defensa, ahora que tiene un abogado privado, no de oficio. Montoya ha pedido a la jueza del caso hacer una nueva declaración.

El asesino confeso de, Bernardo Montoya, le ha contado a funcionarios de prisiones que él no mató a la profesora de Zamora, que lo hizo su expareja, Josefa.

“Tras meditarlo en mis horas de soledad he decidido cambiar mi versión porque no me voy a comer el marrón de Josefa. Tiempo atrás conocí a Josefa en el centro penitenciario del Puerto 3 y mantuve una relación con ella. Josefa se presentó en mi habitación con un martillo que tenía guardado en una caja de herramientas y le propinó a Laura un golpe en la cabeza". Es lo que Montoya habría contado a los funcionarios de la prisión de Seviilla II, en Morón de la Frontera.