Por supuesto que en este tiempo se habrán perdido algunas evidencias . No obstante, la ciencia tiene otros muchos medios para llegar a la verdad de lo ocurrido como pueden ser las entrevistas con las primeras personas afectadas y el personal médico que los atendió, los análisis de las muestras de sangre congeladas de pacientes en esos meses previos, o las muestras de aquellos pacientes que hubiesen padecido una neumonía bilateral en una fecha anterior a la oficial en la que fueron comunicados estos primeros casos. Posiblemente estaríamos hablando de un estudio que tendría que realizarse por todo el mundo, no sólo en China, siguiendo tan sólo criterios científicos y olvidando los intereses políticos. Algo que podría durar meses e incluso años en dar sus frutos.

Recordemos que en el caso del virus MERS-CoV aunque su descubrimiento en los primeros momentos provino de un paciente de Arabia Saudí en junio de 2012 , los estudios posteriores lo consiguieron rastrear hasta un brote anterior inexplicado de neumonía, que se había dado concretamente en abril de 2012 en un hospital de Jordania , haciendo que incluso el país de origen fuese desechado. Esto podría haber sucedido también con el virus SARS-CoV-2 en China pero no lo sabremos hasta que la investigación de la OMS finalice.

P: Otra de las grandes incógnitas es si el virus fue liberado por un accidente en un laboratorio chino de virología. La OMS lo ha descartado y asegura que no volverá a trabajar con esa hipótesis ¿está usted de acuerdo con ello? ¿Se puede descartar la intervención humana en el origen de la pandemia?

R: La Organización Mundial de la Salud no ha enviado a investigar a Wuhan a un grupo cualquiera de personas sino a algunos de los más prestigiosos científicos de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Australia y Rusia entre otros. Son personas con un currículum excepcional que han dedicado toda su vida a la ciencia y que olvidando los intereses políticos siguen un método científico para llevar a cabo una investigación lo más seria y rigurosa posible. Para que este equipo de expertos haya llegado a esta conclusión, descartando tan tajantemente la intervención humana en el origen de la pandemia han debido de tener acceso a evidencias bien contrastadas y lo suficientemente concluyentes que no les hayan dejado lugar a dudas.

En mi libro he intentado hacer ver al lector a través del conocimiento cómo a lo largo de la historia el ser humano ya se ha enfrentado a estas epidemias y pandemias anteriormente. Nada de lo que está ocurriendo es nuevo y en todas las anteriores ocasiones estos virus han tenido un origen zoonótico. No obstante, también expongo que es cierto que en nuestra época ya contamos con la tecnología para crear algo así en un laboratorio (algo que como presento en el libro ya se hizo en 2015), pero estoy seguro en un porcentaje muy elevado de que en este caso al igual que en todos los anteriores, la vía de transmisión del virus a los seres humanos ha sido zoonótica .

R: Estoy totalmente seguro, y pondría la mano en el fuego, al afirmar que los primeros contagios no tuvieron lugar ni en los meses de noviembre ni en diciembre de 2019 como se ha señalado hasta ahora, sino meses antes. Existen muchos datos que así lo corroboran, todos ellos los expongo en mi libro. Uno de ellos es la aparición de un paciente en el hospital Seine-Saint-Denis , en Francia que había dado positivo para Covid-19 el día 27 de diciembre de 2019 , después de que el hospital decidiera volver a analizar todas las pruebas de todos los pacientes que tuvieron una neumonía desde el día 2 de diciembre de 2019 .

Recordemos que, según datos oficiales de las autoridades francesas, se indicaba que los primeros casos en Francia habían tenido lugar a finales del mes de enero de 2020 . Lo más extraño de todo, es que se realizó una amplia labor de investigación para conocer cómo se había contagiado esta persona, y este individuo no había realizado ningún viaje , de manera que tuvo que infectarse por otra persona en el mismo país.

Testimonios éstos, recogidos por distintos medios de comunicación internacionales en los que dichos militares hablaban de controles infrarrojos de temperatura corporal a la llegada al aeropuerto de Wuhan Tianhe, mascarillas en el welcome pack o pack de bienvenida que encontraron en los hoteles en los que se hospedaron, una ciudad vacía sin apenas habitantes (hecho que los sorprendió muchísimo) y compañeros que cayeron enfermos durante su estancia y no pudieron competir por ello. También se presentan otros datos y acontecimientos como, por ejemplo, un simulacro que tuvo lugar el 18 de septiembre de 2019 en el aeropuerto Wuhan Tianhe (antes de los Juegos Militares Mundiales) y del que se hicieron eco algunos medios de comunicación de China. Éstos informaban que el Comité Ejecutivo de los Juegos Militares Conjuntos de Wuhan realizó un simulacro en el aeropuerto de Wuhan Tianhe llamado Seguridad Nacional y Salvaguardia del Transporte Militar, indicando que dicho simulacro simuló el proceso de eliminación de un nuevo tipo de infección por coronavirus .

En el libro se presentan éstos y otros datos bien sustentados por un total de más de 500 artículos científicos , periodísticos, libros, etc., en distintos idiomas que apoyan el hecho de que e l virus podría haber estado circulando por el mundo mucho antes de lo que los datos iniciales indicaban, sin ser detectado debido al gran número de casos asintomáticos que generaba (81 %) y a que con el tiempo fue adquiriendo mutaciones adaptativas que aumentaron su morbilidad y mortalidad hasta finalmente ser detectado como la cepa L en Wuhan.

Esta es una posibilidad que en la actualidad está siendo objeto de estudio pero no se deben descartar tampoco otras probabilidades que considero en mi libro más plausibles como, por ejemplo, la ruta de transmisión zoonótica .

La búsqueda en inglés no nos aportó ningún dato importante, así que decidimos realizarla en los idiomas estatales de cada país. A veces decimos, con toda razón, que si la noticia no se traduce al inglés no se da a conocer en el mundo. Fue entonces cuando descubrimos que en diarios locales y regionales de Malasia aparecían noticias que indicaban que el día 11 de junio de 2019 (meses antes de la comunicación oficial por parte del Gobierno de China sobre la existencia del nuevo virus SARS-CoV-2 a la Organización Mundial de la Salud) se habían producido una serie de extrañas muertes por neumonía entre los miembros de