La líder de Infancia libre, acusada de organización criminal: "Me detuvieron 16 agentes a punta de pistola"

La acusación a la que se enfrenta no es ninguna broma. Nada menos que montar una organización criminal que llevaba a cabo acusaciones falsas contra los padres para separarles de sus hijos. Hoy, la expresidenta de Infancia Libre María Sevilla, investigada por la Fiscalía de Madrid por formar parte de una supuesta trama criminal, se ha defendido hoy denunciando que se intente "criminalizar" a las mujeres que defienden los "derechos de sus hijos", reprochando a la Policía que la detuviera como si fuera "una terrorista del ISIS". Y ha ido más allá destacando que el día de su detención la encontraron en pijama los 16 agentes que la detuvieron a punta de pistola reventando las ventanas de mi casa y con mis dos hijos dentro. Ha señalado que su hijo no estaba secuestrado y que llevaba ocho meses sin verle.

Han sido tres horas de declaración en la que María Sevilla ha criticado el informe policial, que la acusa de operar como una trama criminal. "Intentan criminalizar a las madres que defienden los derechos de nuestros hijos y de nosotras mismas. Nuestros hijos no han mentido ", ha subrayado entre lágrimas, recordando los abusos que han sufrido "los hijos de las madres" que forman parte de este colectivo.

Asimismo, ha insistido en que no son "ninguna organización criminal", ya que se parte de "una premisa" de que "los niños no han metido y las denuncias jamás han sido falsas". "¡Si quieren seguir con este circo, que sigan!, pero nuestros hijos no han mentido", ha apostillado.