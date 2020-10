El máximo experto en coronavirus de España no descarta un nuevo confinamiento

El virólogo y director del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, Luis Enjuanes , ha dicho que no se puede descartar un confinamiento domiciliario si los datos de contagios no mejoran en España, aunque se ha mostrado partidario de reabrir bares y restaurantes .

"Un confinamiento de 15 días o un mes no creo que sea suficiente para hacer bajar los números de manera significativa y que no vuelvan a remontar enseguida", ha opinado el virólogo, que no ha descartado "el confinamiento domiciliario si la cosa no se soluciona en un plazo de tiempo razonable".