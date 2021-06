La madre del asesino de Rocío Caíz pide protección y teme represalias contra su familia: "No soy culpable de lo que hizo"

"Yo soy la madre que le dio la vida, pero no soy culpable de lo que hizo. Nos ha tenido engañados a todos y otra vez les digo que pido perdón al mundo entero , que me perdone como madre, pero que yo no tengo la culpa. Él lo que ha hecho lo tiene que pagar él", ha afirmando en declaraciones a ' Canal Sur Radio ' recogidas por Europa Press.

Preguntada si teme represalias, ha afirmado que "sí, hay represalias". "La casa mía está rodeada de gente. Tengo otra vivienda que también la gente va dando vueltas. Tengo mi negocio, mi casa, mi niño que ya no puede ir al colegio, ya no va a tener vida. Pido por favor que la Policía, los medios, alguien que nos protejan un tiempo porque no podemos vivir en nuestra casa ahora mismo. No tengo la culpa", ha expuesto.