La madre de las niñas desaparecidas, convencida de que no se va a encontrar nada en el mar

Joaquín Amills, portavoz de la familia de las niñas desaparecidas en Tenerife ha dejado claro en El Programa de Ana Rosa, que la familia está convencida de que no se va a encontrar nada en la búsqueda con sonar y robot en el mar que ha comenzado hoy. Quieren que se investigue hasta la última posibilidad, obvio, pero siguen convencidos de que "Tomás quiere a las niñas y las está cuidando bien". Es la hipótesis que Les hace mantenerse firmes y no creen que haya aún bases para pensar lo contrario. Cierto, aunque los investigadores no son optimistas. La familia si ves luz donde no otros no.