Beatriz desvela que perdió a un bebé: "Esperamos a Anna con unas ganas inmensas después del palo de haber perdido a tu hermanito con 8 meses de embarazo"

"Oli, sé que nada ni nadie os hará confundir el amor que siento por ti"

"No saben lo que es levantarse por la mañana y no sentirlas a mi lado", escribe la madre

Beatriz siempre le quiso dar otra hermanita a Olivia aunque antes de la llegada de Anna perdió a un bebé. Así lo desvela en una nueva carta más desgarradora si cabe en la que señala la angustia de no poder levantarse cada mañana con las niñas y que va dirigida esta vez a su hija Olivia para que cuide de su hermana y le hable del amor de su madre.

"Mis niñitas, mis amores, mis tesoros. No saben lo que es levantarse por la mañana y no sentirlas a mi lado. Angustia es poco. Oli y Anna mis niñas bonitas. Sé que esto no es justo, confío en la vida. Esperamos a Anna y Olivia con unas ganas inmensas después del palo de haber perdido a tu hermanito con 8 meses de embarazo...Una experiencia muy dura y difícil que sobrellevaste de una manera increíble...Sé que estás cuidando de Annita muy bien y deseando volver estar juntas lo antes posible...Olivia, tenías tantas ganas de tener a tu hermanita. Nunca mostraste celos y siempre me decías que tú eras su protectora. Ahora lo pienso y me sorprende su protectora, los niños tienen un sexto sentido y quizás por algo lo decías y eso me calma mucho. Esperamos a Anna con unas ganas inmensas después de haber perdido a tu hermano con ocho meses de embarazo, lo sobrellevaste de una manera increíble".

"Sé que estás cuidando de Annita, nuestro peluchito"

"Sé que estás cuidando de Anita muy bien, nuestro peluchito, como dices siempre, qué bonito fue recibirla me siento tan feliz de que se adoren tanto. Oli y Anna mis niñas bonitas, sé que esto no es justo, pero confío en la vida, confío en las personas que están poniendo todo de su parte para que no queden en el olvido y las reconozcan vayan a donde vayan porque esto no es justo. Voy a seguir fuerte hasta que las encuentre y las abrace.

"Cuando no puedo más y solo pienso en morirme, pienso en lo que querrían mis niñas"

"Cuando no puedo más y solo pienso en morirme, porque no soporto la angustia sabes qué pienso qué querrían mis niñas. Acto seguido me levanto y cojo fuerzas y rezo a Dios y al universo que vuelvan a mí como un mantra una y otra vez. Sé que sienten mi amor y volveremos a estar juntas. Oli y Anna, ustedes son mis corazones que ahora están lejos, por lo que mi corazón late muy fuerte para encontrarlas. Las quiero con todo mi corazón y mi alma. Todos los días te lo repetiría por eso sé que nada ni nadie te hará confundir el amor infinito que te tengo lo mismo pasa con Anna, por favor repíteselo al oído con dulzura. Ella no sabe leer, solo tú puedes recordarle el amor de mamá. Ese amor incondicional que las espera siempre.

Beatriz Zimmermann ha recordado los logros de sus hija mayor en el kárate y la hípica y su papel como hermana mayor. "Olivia, siempre has sido muy sensible y fuerte a la vez, mi cinturón amarillo en kárate con tan solo 5 añitos, ganando a niños mayores de tí. Tu profe Antonio siempre me decía que te veía en las olimpiadas. Mi jineta, hace dos meses montaste por primera vez a tu pony. Recuerdo esa cara de felicidad que solo quería seguir galopando y yo asustada, siempre tan valiente y llena de entusiasmo y vida", ha señalado.