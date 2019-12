La madre de los niños fallecidos en Mijas no se lanzó a la piscina porque no sabía nadar

Olubunmi Diya , la madre de los dos niños británicos fallecidos en un complejo hotelero de Mijas , no pudo lanzarse al agua para salvarles . A diferencia de su marido, ella no sabía nadar . Por ello, corrió a pedir ayuda hacia los apartamentos que rodeaban la piscina en la que los menores, de 9 y 16 años, y su padre Gabriel, de 52, murieron.

Así lo ha explicado su abogado, Javier Toro, quien además no ha descartado que la familia inicie una investigación paralela si no se determina la causa de la muerte de los dos menores y su padre. No obstante, ha aclarado, según publica Diario Sur, que confían “en la Justicia y en la Guardia Civil”.