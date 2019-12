Las incógnitas de una tragedia anómala: todas las hipótesis abiertas sobre las tres muertes en la piscina de Mijas

Ninguno de los fallecidos sabía nadar

En su declaración en un cuartel de la Guardia Civil, la hermana de la niña fallecida ha contado que ambas jugaban en la parte que no cubre de la piscina cuando la pequeña fue a una zona en que no hacía pie. Como no podía salir, la hermana pidió ayuda, y primero su hermano, de 16 años, y después su padre, de 52, se lanzaron al rescate. Pero todo acabó en tragedia. Ninguno de ellos sabía nadar. Así lo ha confesado la hermana de los menores, en unas declaraciones que, aunque encarrilan un poco más la investigación, no son suficientes para que los investigadores cierren la puerta a un fallo de la depuradora que hiciera que ellos no pudieran salir de la piscina. La tragedia es sumamente anómala: tres personas sanas, de diferentes edades, murieron ahogadas casi al mismo tiempo en el mismo lugar.