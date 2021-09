Mario Vargas Llosa recuerda el acoso sexual que sufrió por parte de un religioso cuando era menor de edad

"El colegio estaba vacío y este hermano me llevó al quinto piso , donde no podíamos entrar los estudiantes del colegio porque era donde tenían los hermanos sus cuartos. Sacó de pronto de su cuarto unas revistas mexicanas que se llamaban Vea que eran de desnudos, de bailarinas ", añadió Vargas Llosa.

El escritor recuerda que entonces empezó a hacerle tocamientos . "Mientras las ojeaba, me di cuenta de que este hermano estaba tocando la bragueta , como si quisiera masturbarme . Fue para mí un escándalo, yo me eché a llorar y gritar", señaló.

"El hermano Leoncio se asustó mucho, abrió la puerta, me dejó salir y me dijo: ‘Cálmate’. Yo cuento esto porque, curiosamente, a partir de entonces, yo que cumplía con comulgar cada primer viernes, me fui desinteresando de la religión", añadió el premio Nobel de Literatura en 2010. El escritor ya mostró desapego por la religión en varias ocasiones, pero nunca había hecho público este incidente más allá que en sus memorias.