El amor no entiende de edades: una pareja de 53 años de diferencia celebra su segundo aniversario de boda

En lo referido a su primer encuentro, contaron que se conocieron fugazmente durante el velatorio de uno de los hijos de ella y luego intercambiaron unas palabras al volver a verse en una pizzería. " Nos conocimos en Chuck E Cheese, hubo una fiesta de cumpleaños allí. Lo miré a los ojos y me enamoré ", relató ella. “Sabía que él era con quien quería pasar mi vida. Nunca me intimidó la edad en absoluto", informó.

Gary insiste: "No siento que esté perdiendo el tiempo por estar casado con Almeda. Estoy realmente maduro para mi edad, no encajo en el rango de edad joven en absoluto. Nunca me han atraído las mujeres más jóvenes. Incluso cuando tenía 13 o 14 años, siempre me gustaron las mujeres mayores y cuando le conté a mi abuela, que me crió, tuve miedo por cómo la tomaría. Pero ella nos aceptó".