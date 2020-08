Guardias de seguridad de un club nocturno golpean brutalmente a una top model: ellos dicen que fue su novio

Kyryliuk, que posó para la edición británica de la revista ‘GQ’, denunció la situación en sus redes sociales: “No quiero callarme y contaré la historia de lo que me pasó a mí, a mi novio y a nuestro grupo”. Asegura que fueron atacados por la seguridad de ‘Momo Beach’. "Cuatro chicas fueron golpeadas en la cara (incluyéndome a mí) y los chicos resultaron gravemente heridos. Dimos informes detallados a la policía. No debemos hacer la vista gorda a lo que sucedió ", señaló.

Sin embargo, hasta el momento, no han aparecido fotos de las otras presuntas víctimas . Pero lo que sí es una realidad es que, desde el incidente, el restaurante y bar de la playa han sido cerrados temporalmente por las autoridades locales, aparentemente, por la ruptura de los protocolos de distanciamiento social a causa del coronavirus, detalla el portal ‘Daily Star’.

"El problema no tiene nada que ver con 'Momo Beach'. El problema de la violencia ocurrió completamente entre los dos... el problema no tiene nada que ver con nosotros", aseguran. Ante esas aseveraciones, la modelo respondió que el video ‘granulado’ muestra que “mi novio está tratando de ayudarme, mientras sufría un ataque de pánico”. Sin embargo, una fuente anónima hizo llegar su testimonio: “Estabas tirando hielo y esto molestaba a los demás clientes, estabas borracha. Se te pidió que dejaras de tirar hielo, pero no escuchaste”.