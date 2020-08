Crimen del Pantano: condenan a 22 años y medio de cárcel al hombre que mató a martillazos a su mujer

Eligió este lugar porque es su pueblo natal y estaban en fiestas. Si alguien le veía por allí, no se sorprendería. Durante el juicio, Gaspar cambió su confesión original ante la Guardia Civil por unas extrañas explicaciones: "Llegué a casa y me encontré a María José tirada en el suelo, en el pasillo de la cocina. Me agaché y vi que estaba muerta. Entonces noté una mano en el hombro. Un hombre me dijo que tranquilo. Era ruso o rumano y le llamaban Blabdini o algo así". En su delirante relato, continuaba diciendo que estos hombres le obligaron a atar a María José de pies y manos y a ponerle una bolsa en la cabeza y meterla en el maletero: "Fuimos por la A-4 sin parar en ningún momento y les llevé al pantano. Tuve que bajar el cuerpo, arrastrándolo de un brazo, mientras ellos se reían. Yo les decía que por favor me pegaran un tiro". Una versión a la que el jurado no ha dado ninguna credibilidad.