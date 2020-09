Mónica Oltra califica de "repugnantes" las imágenes de la residencia de Llíria y espera al informe de inspección sin descartar el cierre

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra , ha avisado este jueves al grupo DomusVI , que gestiona varios centros de mayores de la Comunitat Valenciana, que lo que está sucediendo en algunas de sus residencias, como la de Llíria o Alcoi , con presuntas desasistencias y desamparo a ancianos " ya no son casos puntuales" y ha advertido que desde el Gobierno valenciano "lo vamos a corregir y no tolerar" una mentalidad de "fondo de inversión".

"Se demuestra que no son casos aislados ni puntuales sino que confunden la atención a mayores con tener un fondo de inversión para ganar dinero, y en el ámbito social, no cabe la mentalidad empresarial", ha indicado Oltra, que ha recordado que en el centro de DomusVI de Alcoi, en la primera etapa de la pandemia, se contagiaron todos los residentes y murieron más de la mitad.

Oltra ha señalado que la residencia de Llíria está bajo investigación y, según determine la Inspección, se adoptarán las medidas correspondientes como tutela o sanción, pero ha querido subrayar que, en este caso, hay una cuestión "de base" que es la Ley de Contratos del Estado, con la que "da igual contratar tornillos que gestionar residencias y no es lo mismo". "No podemos hacer contratación en base a precio sino que en cuidados hay que ir en base a la calidad, a proyectos de convivencia porque, si vas a precio, que es al final lo que pesa en la Ley de Contratos, pasan estas cosas con salarios bajos e incumplimientos".

La consellera ha señalado que se puede retirar la financiación pública cuando hay incumplimiento de contrato, incluso se puede decretar un cierre temporal o definitivo --ha aludido al centro de Vila real-- y en Llíria dependerá del informe de Inspección. "Ahora está bajo vigilancia activa y no tienen la presunción de estar haciendo las cosas bien". "Nadie debería estar en esas circunstancias, tenga una plaza pública o no y la Generalitat va a tutelar todas las situaciones. El trato digno no es opcional, es obligatorio", ha concluido.