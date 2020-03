Las cinco mujeres menores de 30 años que van a cambiar el mundo

Nuestro planeta se enfrenta a grandes retos en todos los frentes posibles: cambio climático, cuarta ola feminista, desigualdad y hambre, desarrollo sostenible, crisis migratoria… La lista es tan larga como alarmante. Por eso supone un cierto respiro saber que nuestro tiempo, además de muchos problemas, está dando espacio al crecimiento de grandes figuras sociales que prometen marcar un antes y un después en nuestro desarrollo. Hoy nos centramos en 5 de estas figuras, pertenecientes todas ellas al sexo femenino: son 5 de las mujeres menores de 30 años que van a cambiar el mundo , y a las que te recomendamos seguir la pista en adelante (si no lo haces ya).

1. Greta Thunberg

Esta j ovencísima activista por el cambio climático, persona del año para la revista Time , no podía dejar de aparecer en este listado. Aún no alcanza la mayoría de edad y ya ha tenido la oportunidad de explicar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a qué retos nos enfrentamos en cuanto al cambio climático. Nos transmite la realidad de forma tan obvia que avergüenza (o debería avergonzar) a su público, y nos enseña con su contundencia y determinación que, efectivamente, para que las cosas cambien, debemos cambiar nosotros mismos y actuar de forma consecuente.

Antes de hacerlo ante la ONU, esta adolescente sueca ya intervino durante la Cumbre del Clima 2018, poniendo el acento en la necesidad de poner el foco en lo que es necesario hacer, y no en lo que es políticamente posible. Y antes de ello ya era conocida por pasar cada viernes frente al Parlamento sueco pidiendo que se cumplieran los objetivos medioambientales , pidiendo la huelga por el cambio climático. Su mensaje caló pronto y se propagó por toda Europa, especialmente entre los estudiantes.

2. Mari Copeny

Mari Copeny es todavía una niña y ya está dispuesta a ser la futura presidenta de Estados Unidos. Se hace llamar ' Little Miss Flint' en redes sociales (en honor al nombre de su pueblo) y durante la gala 'Social Good Summit' intervino explicando los problemas que genera para millones de personas la falta de acceso a agua limpia. Y es que hoy en día mueren en el mundo más de 500.000 personas a causa de consumo de agua contaminada, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Flint es una de estas zonas afectadas, motivo por el que Copeny decidió enviar una carta al entonces presidente Barack Obama explicándole que en su localidad los niños no podían tener agua del grupo ni ducharse sin que les escocieran los ojos debido a la contaminación del agua.

Obama no solo contestó a la carta, sino que visitó la ciudad y dedicó una importante partida de dinero a descontaminar las tuberías de esta zona. Además, Copeny ha fundado ‘Dear Flint Kids Project’ , un proyecto para recaudar fondos para ayudar en sus estudios a los niños de su localidad. Todo un ejemplo de cómo, con determinación y un buen uso de nuestra voz, se pueden conseguir grandes cosas.

3. Alexandria Lafci

4. Nadia Murad

Nadia Murad es una joven perteneciente a la minoría yazidí que ha sobrevivido a la violencia perpetrada por miembros del autodenominado Estado Islámico (IS). Fue secuestrada y utilizada como esclava sexual en 2014, lo que la llevó a ser violada sistemáticamente y a diario. Lo mismo le ha ocurrido a al menos otras 3.000 mujeres de su comunidad. Por suerte, logró escapar al cabo de tres meses, y desde entonces no ha descansado en su denuncia contra el genocidio sufrido por su pueblo a manos de IS desde agosto de 2014.