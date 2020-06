Las normas que no hay que olvidar para relacionarse de manera segura en la nueva normalidad

La recuperación de hábitos y libertades perdidas con el confinamiento causado por la pandemia de coronavirus culminará el próximo domingo 21 de junio con la llegada efectiva a la denominada nueva normalidad . Poco a poco los españoles han ido recuperando actividades cotidianas, pero el riesgo de infección va a seguir estando presente , por lo que, aun sin estado de alarma, se seguirán restringiendo ciertos derechos y libertades para garantizar que no se propaguen rebrotes del virus , al menos hasta que llegue una vacuna o tratamiento eficaz.

Incierta capacidad de transmisión a través de superficies

La permanencia del SARS-CoV-2 en superficies depende del tipo de material, oscilando entre 4 y 72 horas . Sobre cartón puede sobrevivir hasta 24 horas y 72 en el caso del plástico con una temperatura de 22º y entre 40-60% de humedad. Pero no está clara la capacidad de transmisión del virus a través de esas superficies y algunos estudios ponen en duda que esta vía sea una vía frecuente. En este sentido, y ante la posibilidad de que éstas sean una vía que favorezca el contagio del virus, la higiene hospitalaria se ha acentuado y protocolizado durante la pandemia mediante dispositivos de limpieza, desinfección y esterilización cuando sea necesaria.

Sabiendo cómo se transmite el virus, es importante saber dónde es más común su propagación. Por lo general, la transmisión tiene lugar principalmente en espacios cerrados en los que existen contactos próximos y gran cantidad de personas. El virus no se transmite a través del aire como sucede con la varicela y la tuberculosis, ni permanece en el ambiente. No obstante, no existe evidencia clara de la transmisión de este virus a través de aerosoles con partículas de pequeño tamaño que puedan ser inhaladas.